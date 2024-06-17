Правила перепродажи ввезенных из-за границы авто могут ужесточить

Правила перепродажи ввезенных из-за границы автомобилей могут серьезно ужесточить в ближайшее время. В МВД предложили поправки в закон о регистрации таких машин, если в течение года ее продать или подарить, вместо льготного утиль-сбора в пять тысяч рублей новому владельцу придется заплатить коммерческий, а он в отдельных случаях может быть в 100 раз больше.