Правила перепродажи ввезенных из-за границы авто могут ужесточить

Правила перепродажи ввезенных из-за границы автомобилей могут серьезно ужесточить в ближайшее время. В МВД предложили поправки в закон о регистрации таких машин, если в течение года ее продать или подарить, вместо льготного утиль-сбора в пять тысяч рублей новому владельцу придется заплатить коммерческий, а он в отдельных случаях может быть в 100 раз больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии