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Царьград

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Генерал Евкуров поделился историей об отваге 57-летнего бойца, которая его потрясла

Генерал Евкуров поделился историей об отваге 57-летнего бойца, которая его потрясла

Генерал рассказал о встрече с солдатом, который отказался уходить в тыл ради товарищей.Замминистра обороны, генерала армии и Героя России Юнус-Бека Евкурова поразил 57-летний солдат, с которым он столкнулся на полигоне в зоне проведения СВО.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Евкуров - это легенда и очень хорошо, что такой человек находится на руководящей должности в М О.
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1 м.