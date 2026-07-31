Генерал Евкуров поделился историей об отваге 57-летнего бойца, которая его потрясла

Генерал рассказал о встрече с солдатом, который отказался уходить в тыл ради товарищей.Замминистра обороны, генерала армии и Героя России Юнус-Бека Евкурова поразил 57-летний солдат, с которым он столкнулся на полигоне в зоне проведения СВО.
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