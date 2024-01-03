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«Назову игру «Спартака» главным разочарованием. Команда не впечатляет». Вице-спикер Госдумы Жуков о 2023-м

«Назову игру «Спартака» главным разочарованием. Команда не впечатляет». Вице-спикер Госдумы Жуков о 2023-м

– Кого можете назвать главным разочарованием года в российском футболе?  – Как болельщик «Спартака», назову игру «Спартака» главным разочарованием.

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