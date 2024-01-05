Интересная жизнь с Vera Star Во время прямой линии с президентом РФ, состоявшейся 14 декабря 2023 года, многих поразил тот факт, что на экраны выводились довольно смелые вопросы адресованные Владимиру Путину.
"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Ну, и что вы сказали нового? ( чего я, например, еще не знала?)...
Ответить
16 мин.
Леонид Попивняк
.......согласен........вспоминаю фразу Майкрофта Холмса из фильма Масленникова И.Ф......."Шерлок, хочу тебе дать братский совет. Поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным миром, а с политиками — не верь никому, ни единому слову." (С)
Ответить
15 мин.
Игорь Василевский
Ничего. Об этом предпочитают...не знать. Или молчать. Или шипеть из всех углов - Путин - почему....????? Но, увы, так было во все времена. И везде. Правда, такая практика может закончится и кровью... Свои же и устранят. Кинжалом или ядом. Или пулей или автокатастрофой
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии