Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Александр Попов
    ЭРНСТа ГНАТЬ поганой МЕТЛОЙ. Наше ПОДБРЮШЬЕ надо ПОСЛАТЬ или К НОГТЮ.И зачем Казахстан...
  • Игорь Василевский
    Ничего. Об этом предпочитают...не знать. Или молчать. Или шипеть из всех углов - Путин - почему....????? Но, увы, так..."Путин на протяже...
  • Evgenija Palette
    Надо вас поприветствовать.  УМНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ ВЕЗДЕ. И в Белоруссии тоже..."С мигрантами все...

"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента

"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента

Интересная жизнь с Vera Star Во время прямой линии с президентом РФ, состоявшейся 14 декабря 2023 года, многих поразил тот факт, что на экраны выводились довольно смелые вопросы адресованные Владимиру Путину.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Ну, и что вы сказали нового? ( чего я, например, еще не знала?)...
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16 мин.
Леонид Попивняк
.......согласен........вспоминаю фразу Майкрофта Холмса из фильма  Масленникова И.Ф.......&quot;Шерлок, хочу тебе дать братский совет. Поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным миром, а с политиками — не верь никому, ни единому слову.&quot; (С)
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15 мин.
Игорь Василевский
Ничего. Об этом предпочитают...не знать. Или молчать. Или шипеть из всех углов - Путин - почему....????? Но, увы, так было во все времена. И везде. Правда, такая практика может закончится и кровью... Свои же и устранят. Кинжалом или ядом. Или пулей или автокатастрофой
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12 мин.

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