Российская газета

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Топ-10 кроссоверов и внедорожников, которые появятся в России в 2022 году

Топ-10 кроссоверов и внедорожников, которые появятся в России в 2022 году

Kia SportageПродажи пятого поколения кроссовера Kia Sportage в России стартуют в первом полугодии 2022 года, сборка сначала будет осуществляться на калининградском "Автоторе", а позднее переедет на бывший завод General Motors под Санкт-Петербургом.

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