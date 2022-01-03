Топ-10 кроссоверов и внедорожников, которые появятся в России в 2022 году

Kia SportageПродажи пятого поколения кроссовера Kia Sportage в России стартуют в первом полугодии 2022 года, сборка сначала будет осуществляться на калининградском "Автоторе", а позднее переедет на бывший завод General Motors под Санкт-Петербургом.
Kia SportageПродажи пятого поколения кроссовера Kia Sportage в России стартуют в первом полугодии 2022 года, сборка сначала будет осуществляться на калининградском "Автоторе", а позднее переедет на бывший завод General Motors под Санкт-Петербургом.
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