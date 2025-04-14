Смертельная шутка: в Индии рабочие накачали мужчину воздухом из компрессора

В Индии пятеро рабочих накачали друга воздухом из компрессора. Мужчина погиб.В Индии трагический случай привел к гибели мужчины после того, как группа из пяти человек закачала ему воздух с помощью компрессорного устройства.
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