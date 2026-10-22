Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Комплексная система управления для импортозамещенного «Суперджета», разработанная предприятиями КРЭТ Госкорпорации Ростех, прошла 1500 испытаний за три года.
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