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Филиппо высмеял СМИ за попытку обвинить РФ в саботаже ж/д сообщения ЕС

Филиппо высмеял СМИ за попытку обвинить РФ в саботаже ж/д сообщения ЕС

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично высказался о европейских медиа, которые обвинили РФ якобы в намерениях саботировать железнодорожную инфраструктуру ЕС, заявив, что "русские действительно хороши".

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