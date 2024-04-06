Филиппо высмеял СМИ за попытку обвинить РФ в саботаже ж/д сообщения ЕС

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично высказался о европейских медиа, которые обвинили РФ якобы в намерениях саботировать железнодорожную инфраструктуру ЕС, заявив, что "русские действительно хороши".
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