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Позитив для оптимистов

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Русская армия, как считают американские спецы, намерена проводить военные операции с высадкой десанта для быстрого развёртывания личного состава.

Русская армия, как считают американские спецы, намерена проводить военные операции с высадкой десанта для быстрого развёртывания личного состава.

ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ ПО СЦЕНАРИЮ АЭРОПОРТА ГОСТОМЕЛЬ: РОССИЯ ГОТОВИТ ДЕСАНТ К ВЫСАДКЕ В ТЫЛУ УКРАИНЫ Русская армия, как считают американские спецы, намерена проводить военные операции с высадкой десанта для быстрого развёртывания личного состава.

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