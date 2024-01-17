ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ ПО СЦЕНАРИЮ АЭРОПОРТА ГОСТОМЕЛЬ: РОССИЯ ГОТОВИТ ДЕСАНТ К ВЫСАДКЕ В ТЫЛУ УКРАИНЫ Русская армия, как считают американские спецы, намерена проводить военные операции с высадкой десанта для быстрого развёртывания личного состава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии