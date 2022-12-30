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Глава НАТО назвал «парадоксальный» кратчайший путь к миру

Глава НАТО назвал «парадоксальный» кратчайший путь к миру

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине — это самый быстрый путь к миру.   «Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины — это самый быстрый путь к миру», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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