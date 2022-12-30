Глава НАТО назвал «парадоксальный» кратчайший путь к миру

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине — это самый быстрый путь к миру. «Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины — это самый быстрый путь к миру», — сказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.