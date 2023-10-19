Конфликт Соболева и Абаскаля, Бензема хотят лишить «Золотого мяча», обвинения президента «Барсы», Туктамышева пропустит сезон, у Неймара разрыв «крестов» и другие новости

Очень важная и интересная история. Кто кого отстранил - Соболев Абаскаля, Абаскаль Соболева? Или завтраков лишил. Мутно, но смешно! Как обычно и происходит с великим всенародным посме…, отставить, клубом.

Лена Мисько

"Соболев не пришел на завтрак и отстранен от тренировок" "Соболев недоволен положением Джикии в "Спартаке" "В "Спартаке" конфликт между российскими футболистами и легионерами" "Что за ужас творится в "Спартаке"?" Вопроса у меня два: 1. А сам Соболев в курсе, что у него конфликт с Абаскалем, что он отстранен от тренировок, что он недоволен положением Джикии и конфликтует с иностранцами? 2. Ну, и кто в этой ситуации "пиииииииииии....." (нехорошее слово) - Соболев, Абаскаль или блогеры и журналисты?