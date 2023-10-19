1. Скандал в «Спартаке»: Абаскаль отстранил Соболева до возвращения из сборной за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.
Конфликт Соболева и Абаскаля, Бензема хотят лишить «Золотого мяча», обвинения президента «Барсы», Туктамышева пропустит сезон, у Неймара разрыв «крестов» и другие новости
Комментарии
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Максим Комаров
Очень важная и интересная история. Кто кого отстранил - Соболев Абаскаля, Абаскаль Соболева? Или завтраков лишил. Мутно, но смешно! Как обычно и происходит с великим всенародным посме…, отставить, клубом.
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12 час.
Лена Мисько
"Соболев не пришел на завтрак и отстранен от тренировок" "Соболев недоволен положением Джикии в "Спартаке" "В "Спартаке" конфликт между российскими футболистами и легионерами" "Что за ужас творится в "Спартаке"?" Вопроса у меня два: 1. А сам Соболев в курсе, что у него конфликт с Абаскалем, что он отстранен от тренировок, что он недоволен положением Джикии и конфликтует с иностранцами? 2. Ну, и кто в этой ситуации "пиииииииииии....." (нехорошее слово) - Соболев, Абаскаль или блогеры и журналисты?
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8 час.
Игорь Афанасьев
Если нет скандала, то надо его придумать, особенно для тех, кто тут же цепляется за каждую сплетню, раз уж фактов нет. Хуже бабок на лавке у подъезда.
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6 час.
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