"Русские бухают как сумасшедшие!" - Бойцу ММА из Ингушетии стоило быть аккуратнее со словами. Теперь вопросы у всей страны

Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.

Владимир Алтайцев

МММ Это готовый отряд убийц и врагов России. Этот гнойник в РФ должен либо измениться, либо уничтожен быть в стране. И чт о заметил не только я - в нём сплошь мусульмане с Кавказа, самые дикие люди в с тране, ваххабиты по идеологии, которые жрут в России и на неё же постоянно гадят. Это гадюшник пора уничтожить.