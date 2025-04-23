Царьград Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look PressPress Боец ММА из Ингушетии Мовсар Евлоев сделал весьма оскорбительное заявление: "Никто не пьёт так, как русские".
"Русские бухают как сумасшедшие!" - Бойцу ММА из Ингушетии стоило быть аккуратнее со словами. Теперь вопросы у всей страны
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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10 час.
Владимир Алтайцев
МММ Это готовый отряд убийц и врагов России. Этот гнойник в РФ должен либо измениться, либо уничтожен быть в стране. И чт о заметил не только я - в нём сплошь мусульмане с Кавказа, самые дикие люди в с тране, ваххабиты по идеологии, которые жрут в России и на неё же постоянно гадят. Это гадюшник пора уничтожить.
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9 час.
OP
Oleg Pomoshnikov
Мозги отшибленные потому и выслуживается перед своими хозяевами. А бухающих и курящих анашу лицемерных мусульман тоже до черта.
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49 мин.
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