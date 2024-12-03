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  • Alexander der Grosse
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Второй шанс или ошибка правосудия: канадскую учительницу-соблазнительницу, годами соблазнявшую 14-летних учеников выпустили под залог

Второй шанс или ошибка правосудия: канадскую учительницу-соблазнительницу, годами соблазнявшую 14-летних учеников выпустили под залог

Шокирующая история из Канады вновь привлекает внимание общественности. Учительница из Питерборо, Онтарио, 40-летняя Келли-Энн Дженнингс снова оказалась на свободе несмотря на серьезные обвинения.

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Alexander der Grosse
Где такая училка была ран😄ьше
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