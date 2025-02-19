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Царьград

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Россияне едут жить в столицу за высокой культурой

Россияне едут жить в столицу за высокой культурой

Культурная жизнь - главный фактор переезда в Москву по итогам исследований.Компания «Regions Development» делится результатами исследования и называет главные причины респондентов для переезда в столицу.

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