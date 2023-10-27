На пределе. Эксперт Зубец рассказал о проблемах рынка жилья в России

Ипотечный рынок на пределе. Людей, способных взять жилье в кредит, мало, а рынок перенасыщен предложениями, рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ в ходе второй встречи экспертного клуба «АиФ.
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