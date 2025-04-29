Жительница Обнинска в попытке защитить своих детей ударила чужого ребенка

В Обнинске полиция проводит проверку по факту конфликта между женщиной и несовершеннолетним. В полицию поступило обращение от местной жительницы, она сообщила, что неизвестная женщина в ходе ссоры с ее сыном кинула в него предметом.
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