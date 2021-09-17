Мировое обозрение

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Дефицит чипов сократит объёмы производства легковых автомобилей по итогам года до 75,8 млн штук

Дефицит чипов сократит объёмы производства легковых автомобилей по итогам года до 75,8 млн штук

Аналитики IHS Markit подсчитали, что за неполные девять месяцев текущего года объёмы производства легковых автомобилей уже сократились на 7,1 млн штук, и тенденция рынка вряд ли позволит заметно компенсировать это в оставшееся до конца года время.

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