В КНДР испытали гиперзвуковую твердотопливную баллистическую ракету, что оказалась неподвластна американскому ВПК Банальным надругательством над техническим преимуществом США, которое они пытаются отстаивать, ведя торговую войну с Китаем, выглядят уже которые по счету испытания Северной Кореей гиперзвуковых комплексов.
И эти опередили
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
Осталось снабдить КНДР непробиваемой ПРО (на маленькой территории это сделать проще) и Ким вполне сможет шарахнуть по базам США.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии