Театр абсурда
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Театр абсурда

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И эти опередили

И эти опередили

В КНДР испытали гиперзвуковую твердотопливную баллистическую ракету, что оказалась неподвластна американскому ВПК Банальным надругательством над техническим преимуществом США, которое они пытаются отстаивать, ведя торговую войну с Китаем, выглядят уже которые по счету испытания Северной Кореей гиперзвуковых комплексов.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Осталось снабдить КНДР непробиваемой ПРО (на маленькой территории это сделать проще) и Ким вполне сможет шарахнуть по базам США.
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17 час.

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