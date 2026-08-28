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Нижегородская правда

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Евгений Семенов: «Этатизм доминирует в политической культуре России»

Евгений Семенов: «Этатизм доминирует в политической культуре России»

«Этатизм доминирует в политической культуре России, и это не особенность текущего периода; наоборот – это скорее отечественная социально-политическая традиция, формировавшаяся на протяжении веков», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, размышляя о том, за счет каких факторов «Единая Россия» сохраняет стабильное лидерство и получает большинство голосов избирателей.

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