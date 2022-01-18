ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ ЗАКЛИНАНИЯ И ЗАГОВОРЫ

Заговоры и обереги — это древние заклинания. Использовать заговоры надо с соблюдением некоторых условий, они приведены ниже: Все заговоры читаются шепотом или про себя втихомолку — так, чтобы никто о том не знал, не ведал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии