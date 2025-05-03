В мае в школах России вместо звонков будут звучать фрагменты популярных военных песен

В честь 80-летия Победы В рамках проекта Минпросвещения РФ «Мелодии вместо звонков» в школах России будут звучать фрагменты популярных песен военных лет, передает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
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