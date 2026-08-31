17 «земских» специалистов трудоустроено в Волгоградской области с начала 2026 года С начала 2026 года в медицинские учреждения Волгоградской области в рамках программ «Земский доктор/фельдшер» принято на работу 17 квалифицированных специалистов.
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