В Свердловской области стартовала программа предгазификации садовых товариществ

Екатерина Зырянова, первый заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Екатеринбург", приняла участие в круглом столе, посвященном проблемам предгазификации садовых некоммерческих товариществ (СНТ).
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