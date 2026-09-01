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«Ак Барс» заключил двусторонний контракт с Равилем Якуповым. У форварда 110 очков в 185 матчах ВХЛ

«Ак Барс» заключил двусторонний контракт с Равилем Якуповым. У форварда 110 очков в 185 матчах ВХЛ

«Ак Барс» подписал двустороннее соглашение с нападающим Равилем Якуповым.«Ак Барс» подписал двустороннее соглашение с нападающим Равилем Якуповым.

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