Певица Рианна объявила о третьей беременности на Меt Gala

Певица Рианна (Робин Фенти) подтвердила свою третью беременность на ковровой дорожке Met Gala 2025. Поклонники ожидали, что звезда появится вместе с возлюбленным A$AP Rocky (Раким Майерс), однако рэпер вышел на дорожку один и в интервью поделился своими эмоциями от события.