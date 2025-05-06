Певица Рианна объявила о третьей беременности на Меt Gala

Певица Рианна (Робин Фенти) подтвердила свою третью беременность на ковровой дорожке Met Gala 2025. Поклонники ожидали, что звезда появится вместе с возлюбленным A$AP Rocky (Раким Майерс), однако рэпер вышел на дорожку один и в интервью поделился своими эмоциями от события.
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