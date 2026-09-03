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Онколог назвал 5 вещей для дома, которые он никогда не купит из-за риска развития рака

Онколог назвал 5 вещей для дома, которые он никогда не купит из-за риска развития рака

Врач, имеющий дело с раковыми заболеваниями, рассказал, какие повседневные товары для дома он сознательно исключил из своего обихода.

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