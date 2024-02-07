Эксперт Марочко: ВСУ понесли серьезные потери у мелового карьера возле села Белогоровка

Военный аналитик и эксперт, а также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, побеседовал с журналистами РИА Новости и заявил о крупных потерях Киева у Белогоровки на Донбассе, за которую идут тяжелые бои.
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