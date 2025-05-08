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Хейли Бибер оказалась на грани срыва из-за поведения своего мужа

Хейли Бибер оказалась на грани срыва из-за поведения своего мужа

Джастин Бибер стал сильно изматывать свою жену Хейли собственным поведением. Долгое время она пыталась проявлять к супругу понимание в связи с его тяжелой ситуацией, но не выдержала – сейчас модель готова окончательно выйти из себя.

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