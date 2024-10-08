«Ветер сбивает с ног»: единственный выживший в Непале альпинист вышел на связь

Российский альпинист Валерий Шамало, который единственный из российской группы выжил во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, отказался продолжить путь с остальными из-за опасных погодных условий.
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