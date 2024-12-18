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В России красная икра подешевеет в январе

В России красная икра подешевеет в январе

На фоне снижения спроса стоимость красной икры в России начала уменьшаться. Как отметил председатель Рыбного союза Александр Панин, после Нового года, когда пройдет пик продаж, ожидается дальнейшее падение цен примерно на 10%.

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