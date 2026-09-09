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Аргументы недели

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Канада ввела ответные пошлины против США

Канада ввела ответные пошлины против США

Торговая война между Оттавой и Вашингтоном вступила в новую фазу. С 8 сентября 2026 года Канада ввела ответные пошлины на американские товары в ответ на 50-процентные тарифы, введённые администрацией Дональда Трампа в конце августа.

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