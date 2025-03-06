Глава ведомства поручил представить доклад о проверке обстоятельств совершения противоправных действий в отношении сироты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

В социальных медиа сообщается, что в городе Сургуте группа мужчин восточной внешности, познакомившись с сиротой и войдя к нему в доверие, путем угроз, а также оказывая физическое воздействие, пытались выселить его из квартиры.
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