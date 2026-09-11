Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с Россией, сообщил Путин. Другие заявления: 👁У России нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны; 👁Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией Донецкая группа новостей.