Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с Россией, сообщил Путин. Другие заявления: 👁У России нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны; 👁Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией Донецкая группа новостей.
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