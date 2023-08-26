Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Абаскаль о том, что «Ахмат» снова тянул время: «Зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? «Спартак» заслуживал победы сегодня»

Абаскаль о том, что «Ахмат» снова тянул время: «Зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? «Спартак» заслуживал победы сегодня»

– После апрельской игры с «Ахматом» вы много внимания уделили поведению игроков соперника, затяжкам времени и бездействию судьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх