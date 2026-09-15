Три пожара произошли в Таганроге после массированной атаки

Три очага возгорания зафиксировали в Таганроге Ростовской области после массированной атаки. Экстренные службы работают на местах происшествий, сообщила глава города Светлана Камбулова.
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