Джонсон призовет лидеров G20 выполнить обязательства по декарбонизации своих экономик

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите Группы двадцати (G20) в Риме призовет его участников выполнить ранее взятые на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности.
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