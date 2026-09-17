НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

94 подписчика

Введёт или не введёт? Подпись под законом Грэма об «адских» санкциях грозит Трампу политическим самоубийством

Введёт или не введёт? Подпись под законом Грэма об «адских» санкциях грозит Трампу политическим самоубийством

Президент США Дональд Трамп, даже если подпишет законопроект о так называемых «адских санкциях» авторства скончавшегося ранее сенатора Линдси Грэма*, то вводить их не будет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым