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  • Наталия Москаленко
    Начал пить потом начнёт нюхать! Дурной пример заразителен!СМИ: Пьяный главк...
  • lidatima46 Тимощук
    Переживает   :))))  Потерю   Авдеевки   А  ведь сколько  пафоса  было    ничего   пусть привыкает   То ли ещё будет, ...СМИ: Пьяный главк...
  • Светлана Позднякова
    👍👍❤️‍🔥ВС РФ после взяти...

«На «плечах врага»: ВС РФ освободив Ласточкино, мощно наступают на Орловку, вышли на восточные окраины: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«На «плечах врага»: ВС РФ освободив Ласточкино, мощно наступают на Орловку, вышли на восточные окраины: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: На Авдеевском направлении российские войска выбили врага из села Ласточкино и приступили к зачистке населенного пункта от остатков противника.

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