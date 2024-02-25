«На «плечах врага»: ВС РФ освободив Ласточкино, мощно наступают на Орловку, вышли на восточные окраины: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: На Авдеевском направлении российские войска выбили врага из села Ласточкино и приступили к зачистке населенного пункта от остатков противника.