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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Есть и вопросы». Стало известно, сколько жителей Крыма поддерживают идею введения налога для неработающих?

«Есть и вопросы». Стало известно, сколько жителей Крыма поддерживают идею введения налога для неработающих?

Лишь 17% горожан поддерживают идею введения налога для неработающих жителей Крыма. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенном с 15 по 20 мая, приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

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