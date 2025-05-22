«Есть и вопросы». Стало известно, сколько жителей Крыма поддерживают идею введения налога для неработающих?

Лишь 17% горожан поддерживают идею введения налога для неработающих жителей Крыма. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенном с 15 по 20 мая, приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии