Многолетние съедобные растения, которые можно вырастить у себя на огороде

С нами не соскучишься!

Выращивание многолетних растений на огороде и на даче это отличная возможность сократить трудозатраты на посев новых каждый сезон, также прекрасный способ наслаждаться свежими ингредиентами для приготовления любимых блюд практически круглогодично, за наличием теплицы.