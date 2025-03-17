Многолетние съедобные растения, которые можно вырастить у себя на огороде

Выращивание многолетних растений на огороде и на даче это отличная возможность сократить трудозатраты на посев новых каждый сезон, также прекрасный способ наслаждаться свежими ингредиентами для приготовления любимых блюд практически круглогодично, за наличием теплицы.
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