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Малькевич: Киев сбросом воды на ДнепроГЭС старается замедлить успехи ВС России

Малькевич: Киев сбросом воды на ДнепроГЭС старается замедлить успехи ВС России

Сбросом воды из плотины на ДнепроГЭС армия киевского режима старается добиться замедления прогресса вооруженных сил России, об этом проинформировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Александр Малькевич, передал ТАСС.

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