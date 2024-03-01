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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бета-версия нового патча для Starfield выйдет на следующей неделе — улучшения фо...

Бета-версия нового патча для Starfield выйдет на следующей неделе — улучшения фо...

Бета-версия нового патча для Starfield выйдет на следующей неделе — улучшения фоторежима, сканера и отслеживания миссийРазработчики космической ролевой игры Starfield из Bethesda Game Studios продолжают перевыполнять план по частоте обновлений (раз в шесть недель) — следующий патч выйдет менее чем через месяц после предыдущего.

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