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Царьград

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Битцевский маньяк Пичушкин требует перевод в Мордовию после новых признаний

Битцевский маньяк Пичушкин требует перевод в Мордовию после новых признаний

Серийный убийца Александр Пичушкин подал иск против ФСИН, требуя перевода из колонии в ЯНАО в Мордовию.

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