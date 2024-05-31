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Туляки выбрали самые популярные цифровые детские книги за последний год

Туляки выбрали самые популярные цифровые детские книги за последний год

Эксперты книжного сервиса &quot;Литрес&quot; в преддверии Международного дня защиты детей проанализировали продажи электронных и аудиокниг в категории детской литературы и выяснили, какие из них пользовались наибольшим спросом у жителей Тульской области за последний год.

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