Туляки выбрали самые популярные цифровые детские книги за последний год

Эксперты книжного сервиса "Литрес" в преддверии Международного дня защиты детей проанализировали продажи электронных и аудиокниг в категории детской литературы и выяснили, какие из них пользовались наибольшим спросом у жителей Тульской области за последний год.
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