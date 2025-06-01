Транспортная прокуратура показала кадры с места обрушения моста в Курской области

Транспортная прокуратура подтвердила обрушение моста в Курской области Московская межрегиональная транспортная прокуратура подтвердила крушение поезда в Курской области и показала кадры с места происшествия.
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