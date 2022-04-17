На пульсе времени

2 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LiapaNNZ Фамилия
    Глобализация может и кончилась, не факт, а вот глобальный капитализм нет. Это значит, что и направление развития не и...ГЛОБАЛЬНАЯ СПЕЦОП...
  • Starley Вячеслав
    Да они все шавки пиндосовские...Глава Еврокомисси...
  • Starley Вячеслав
    У меня вопрос...А не пора ли нанести массированный удар по центрам принятия решений? Хватит уже нянчиться с ними. Пос...Глава Еврокомисси...

САТАНОВСКИЙ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НАЦИОНАЛИЗМА

САТАНОВСКИЙ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НАЦИОНАЛИЗМА

Странно нам, как может Зеленский – этнический еврей, у которого дедушка воевал с фашистами, не просто сотрудничать с украинскими неонацистами бандеровского толка, руки которых в крови его народа по самые плечи, но и возглавлять режим, который иначе как нацистским не назовёшь?! И то же самое можно сказать о Коломойском, Зиссельсе, Блайхе, Каменецком, Фельдблюме и всех остальных членах местного юденрата, богатых и не очень, чиновниках и религиозных деятелях, активистах и обывателях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх