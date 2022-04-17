САТАНОВСКИЙ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НАЦИОНАЛИЗМА

Странно нам, как может Зеленский – этнический еврей, у которого дедушка воевал с фашистами, не просто сотрудничать с украинскими неонацистами бандеровского толка, руки которых в крови его народа по самые плечи, но и возглавлять режим, который иначе как нацистским не назовёшь?! И то же самое можно сказать о Коломойском, Зиссельсе, Блайхе, Каменецком, Фельдблюме и всех остальных членах местного юденрата, богатых и не очень, чиновниках и религиозных деятелях, активистах и обывателях.