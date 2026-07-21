Проблемы в Крыму копятся: жители полуострова остались без жизненно важных процедур. Свет постоянно отключают во время гемодиализа

Проблемы в Крыму копятся: жители полуострова остались без жизненно важных процедур. Свет постоянно отключают во время гемодиализаПациенты гемодиализного центра в Феодосии (Крым) рассказали, что из-за отключений электричества они не могут пройти процедуру до конца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии