Зеленский назвал российскую систему "Рассвет" "маленькой катастрофой" Коллаж "Блокнота" Глава киевского режима потребовал от президента США Дональда Трампа заблокировать систему связи РФ, ввести санкции против компании-производителя.
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- Это Россия, детка...
- Это Россия, детка...
- Это Россия, детка...
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