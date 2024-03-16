Первые победители викторины: «Шок и неожиданность, но приятные!»

Определены первые обладатели подарков в рамках викторины «Новосибирская область в истории России». Кроме бытовой техники, гаджетов и путевки выходного дня своих хозяев обрели суперподарки, новенькие автомобиль «Москвич-3» и квартира в новостройке.
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