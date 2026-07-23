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Аргументы недели

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Заммэра Ракова: 14 столичных школьников и студентов колледжей отправятся на мыс Челюскин в рамках Большой арктической экспедиции

Заммэра Ракова: 14 столичных школьников и студентов колледжей отправятся на мыс Челюскин в рамках Большой арктической экспедиции

В Москве подведены итоги масштабного отбора участников Большой арктической экспедиции. Из более чем 10 тысяч заявок школьников и студентов колледжей жюри выбрало 14 наиболее достойных кандидатов.

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